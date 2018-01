Morne-sur-Périgord

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

Visite de Castelnaud et son chateau éponyme, qui impose par ses arrêtes brutes et son donjon qui a lui seul pourrait être l'emblème du Périgord. En contrebas, la Dordogne, gonflée par les pluies de ces dernières semaines, coule, impassible.



Temps gris et ciel lourd aujourd'hui après l'agitation de ce matin, résiduelle de la tempête Eléanor. Visibilité imparfaite et températures plutôt douces, avec 13.3°C relevés à Castels, non loin de là. Mais il en faut plus pour abattre le charme de cette région au fort patrimoine culturel.



Bonne année à tou-t-es !