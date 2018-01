Hausse de la Garonne

Suite à une importante fonte nivale dans les Pyrénées et après un mois de décembre bien pluvieux, affichant un excédant pluviométrique de +73% a Toulouse-Blagnac, la Garonne connait sa première hausse notable de l'hiver. Au moment de la prise de vue, le fleuve était côté à environ 1m60 au niveau du Pont-Neuf de Toulouse, après avoir culminé à 1m62. Rien d'exceptionnel cependant, on reste loin des 3m65 de janvier 2014 qui était la plus forte crue de la Garonne à Toulouse depuis juin 2000 (4m38).

Ce soir le niveau redescend lentement sous une plus faible et intermittente.