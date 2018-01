temps perturbé et doux

temps perturbé et doux Bommes 2018-01-03T10:15:00+01:00

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Alors que la tempête Eleanor frappe le nord du pays, les rafales sont plus modérées en Gironde, de l'ordre de 50 à 60 km/h. Quelques gouttes tombent par moment dans une atmosphère très douce : 14.5 °C au moment de la photo.



En fin d'après midi la pluie tombera à nouveau en marge d'un paquet pluvieux circulant plus au nord entre Poitou-Charente et Auvergne.