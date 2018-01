Conséquences de la Tempête Eleanor

Dim. originale 2268*3839px

4 tempêtes en 3 semaines. C'est le triste bilan de cet hiver 2017-2018 et ce n'est pas terminé !

Une vigilance orange au vent violent etait annoncée par Météo France. Le vent a soufflé en rafale à plus de 129 km/h à 3h, 113 km/h à 6h, 112 km/h à 7h et 108 km/h à 11h.

Le fait marquant de la journée à été les vagues-submersion qui ont touché tout le littoral normand.

Au Havre et dans ses alentours, la mer s'est avancée au plus près des zones piétonnes, du jamais vu d'après les riverains. En centre-ville, les bassins ont débordé, c'est rarissime !

La photographie montre une partie des dégâts provoqué par la tempête. Le paysage de la plage à été modifié à 95%.

Le fort coefficient de marée (106), la houle, la tempête et les basses pressions ont favorisé ce phénomène de submersion.

Ce soir, toute la Normandie reste en vigilance orange pour un risque se submersion.



Enfin, cette tempête aura impacté tout le territoire. Le vent a soufflé à plus de 100 km/h sur 90% du territoire. Les dégâts sont importants en montagne, dans les terres ainsi que dans les départements côtiers.

Malheureusement, l'hiver vient de commencer ! Pourvu que le temps soit plus calme dans les semaines à venir.