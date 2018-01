Pluies soutenues,douceur!

La pluie tombe de manière soutenue au moment de la photo,le flux de sud-ouest qui s'est levée engendre a nouveau une accentuation rapide de la douceur ce jeudi,une douceur déjà plus que remarquable pour une heure matinale avec une temperature actuelle de près de...13 degrés en ce moment!C'est fou la facilité qu'à un flux de sud-ouest a rehausser les temperatures a un niveau de tiédeur exceptionnelle,ces derniers temps.La temperature minimale de cette nuit fut tout de même plus raisonnable et moins exessive (bien qu'encore clémente et douce pour une nuit de mois de janvier) que la temperature actuellement observée,avec un minimum de 7 degrés en milieu de nuit avant le débarquement de la perturbation accompagnée de l'arrivée massive de douceur.Hier accalmie a partir de la seconde partie de l'après-midi (malgrés encore quelques rares et faibles averses) où le vent s'est considérablement calmer,atténuer après une nuit et une matinée particulièrement mouvementée (voir ci-dessous) : La nuit de mardi à mercredi a été marquante pour deux raisons l'incroyable pic de douceur et le vent tempêtueux.Pour commencer dans les heures précédents l'arrivée de la forte instabilité et des vents tempêtueux,le flux de sud/sud-ouest (rafales très modérée dans un premier temps,35/45;50 km/h)a l'avant,a entraîner une hausse constante du thermomètre,une accentuation de la douceur des la soirée d'hier (19H00 :10 degrés,21H00 :11 degrés,23H00 :12 degrés,par exemple),puis après minuit/01H00,le vent s'est progressivement renforcée tandis que la temperature ne cessait pas de croître (13 degrés a 01H00!).En milieu de nuit,les bourrasques de vents atteignaient souvent, voir dépassaient déjà les 80 km/h.Puis avant l'arrivée de la ligne de grain,la douceur a atteint son paroxysme (apogée) ,une ultime hausse du mercure qui a hisser la thermomètre jusqu'à un pic de près de...15 degrés durant un instant,soit un niveau thermique hallucinant (bien que d'une durée plutôt assez courte) en pleine nuit de mois de janvier et qui serait de toute manière déjà considérée comme exceptionnelle en journée!Ensuite peu après 04H00 du matin,la ligne de grain est arrivée par l'ouest et alors là tout s'est déroulée brutalement,la pluie s'est mise à tomber poussé rapidement par des bourrasques de plus en plus intenses et ce fut la tourmente,une vrai tempête,des pluies abondantes chassées (poussées à l'horizontale) par d'impressionnantes rafales de vents qui ont probablement dépassées les 100 km/h (105 km/h)!;on ne voyait quasiment plus rien pendant peut-être environ une dizaine de minutes,la tempête a fini par se calmer en même temps que la pluie s'est estompée,un quart d'heure après le debut de cette puissante ligne de grain et la temperature a inévitablement descendu lors de son passage avec une temperature de 10/10,5 degrés a l'arrière immédiat de celle-ci,soit une chute de pas loin de 5 degrés (4,5 degrés) en ce laps de temps,bien qu'encore très douce après par rapports aux moyennes de saisons,évidemment.Il s'en est suivie un temps ( provisoirement) plus sec mais toujours très venteux avec de très fortes rafales jusqu'à 70/80 km/h,avant un nouveau passage en fin de nuit d'une ligne d'averse bien plus faible que la précédente pour ce qui est de l'intensité des pluies mais en revanche presque aussi violente au niveau du vent avec de brusques et soudaines bourrasques de vent dépassant ponctuellement les 90 km/h (!),temperature ayant aussi baissée en dessous de cette nouvelle ligne pluvio-venteuse avec une temperature après d'environ 8 degrés.Jusqu'en fin de matinée,plus aucunes ligne d'averses,avec de belles et larges éclaircies seulement entrecoupée de passages nuageux porteurs de quelques gouttes,mais toujours sous de grosses rafales de vents.Vers la mi-journée,une troisième (et dernière) ligne de grains s'est produit,pluies balayées par de forts coups de vent,des rafales de vents qui se sont montrées certe moins fortes qu'au cours de la nuit mais qui ont tout de même dépassées ponctuellement les 80 km/h sous l'averse.Retour du soleil par la suite et le vent s'est bien calmée en tout debut d'après-midi avec que ne passe (au moment de la photo) une brève petite averse s'accompagnant des dernières bourrasques de vents (rafales maximale d'environ 70-75 km/h).Temperature actuelle :8,5 degrés en ce moment.Temperature minimale :7,5 degrés en debut de matinée.Consecutivement au violentes rafales (convectives) tempêtueuses de cette nuit,des dégâts tels que des chutes de grosses branches sont à signaler par endroits!Hier (mardi) : Temperature minimale : 5 degrés;temperature maximale de 12 degrés en toute fin de soirée,peu avant minuit (voir en haut du paragraphe,les temperatures relevées en fonction des heures).Temps gris du matin au soir,faibles pluies intermittentes ou bruines dans le courant de l'après-midi et de la soirée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)