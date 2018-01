Le Soleil résiste en Provence

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 21/122807 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 26m

Comme très souvent, la Provence est soumise à un temps à l'opposé de celui concernant la quasi-totalité de la France. Les Bouches-du-Rhône ont d'ailleurs traversé Carmen puis Eleanor en vigilance verte. Ce matin ne fait pas exception et alors qu'il n'a pas encore plu sur Marseille en 2018, c'est un soleil légèrement voilé qui s'impose, avec de rares cumulus orographiques circulant sur les crêtes des Calanques.

L'air est franchement printanier depuis hier, et après une TN de 12.4°C cette nuit, il fait déjà 17 degrés au moment de la prise de vue sous un doux vent d'ouest modéré. Comme hier, les blousons resteront au placard !



À noter que parmi les statistiques impressionnantes de 2017, la sécheresse récurrente se confirme, puisque Marseille frôle pour la seconde année consécutive les 300mm annuels sur sa partie littorale, alors que le record national d'ensoleillement est désormais détenu par Marignane avec pas moins de 3110.8h l'an dernier, et que les jours de vents forts, principalement le Mistral, ont été significativement plus nombreux que la moyenne.



Photo prise depuis le centre-ville en direction du Sud.