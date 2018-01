Ouvrez les vannes!

Appareil Canon

Même s'il n'est tombé que 31mm depuis hier soir sur la Bresse ou aucun débordement de cours d'eau n'est observé, la situation est bien différente dans les gorges de l'Ain où la pluviométrie du bassin versant a été plus importante dépassant les 60mm en 24h en de nombreux endroits. Associée à la fonte du manteau neigeux, le débit de l'Ain et de ses affluents ne cesse de croître d’heure en heure. A Pont d'Ain, le débit de l'Ain est passé en 24H de 439m3/s à 778m3/s! en amont, les vannes du barrage de Cize-Bolozon sont ouverte et l'Ain sort de la retenue dans un vacarme assourdissant.