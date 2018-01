Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4.0

Focale 145.83 mm

ISO 640

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Douceur exceptionnelle en Béarn avec des pointes à 19-20° hier et plus de 18° aujourd'hui. La neige souffre dramatiquement en montagne à basse et moyenne altitude.

Ce soir, un bel embrasement à l'arrière des Pyrénées occidentales.