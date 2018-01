Soirée d'hiver bien tranquille malgré la fameuse "bombe météo"

Appareil Panasonic

3e Avenue. Aéroport de Québec, 21h: neige faible, -7C, vent N 14 km/h, rafale 35, vis. 3 km, pression 99,1 kPa.



On s'attendait à bien plus, à Québec : tout au plus 7 cm depuis 15h, et des vents légers, jusqu'à présent. Pourtant... Avec une pression centrale de 950 mb dans le golfe du Maine, cette tempête passe déjà à l'histoire. Plein blizzard en ce moment à quelques dizaines de km à peine à l'est de Québec, jusqu'à 50 cm envisagés et des rafales de plus de 100 km/h en Gaspésie!