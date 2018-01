Soleil levant sur crue de la Bruche

Appareil Apple

iPhone 6s

Exposition 1/33 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 100

Objectif iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.1.2

Les épisodes doux (fonte de la neige) et très pluvieux de ces derniers jours ont fait déborder la Bruche comme ici entre Molsheim et Mutzig.

Un débit maximal proche de la crue quinquennale à Russ un peu plus en amont fait de cette crue un épisode remarquable mais non exceptionnel. Suffisant en tout cas pour envahir les prairies tout au long de son cours.