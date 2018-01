Dim. originale 3296*672px

Bonjou à tous :)



Cette fois-ci, le vent ne souffle plus mais les cours d'eau continue de monter.

Nous sommes ici à la confluence de la Vézère et de la Dordogne. Encore 15/20 cm et les debordementq atteindront la route principale !

