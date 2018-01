C'est le printemps !

Appareil Apple

iPad mini

Exposition 1/1034 sec

Ouverture f/2.4

Focale 3.3 mm

ISO 25

Objectif iPad mini back camera 3.3mm f/2.4

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 9.3.5

GPS 43.42°N, 5.49°E

Altitude GPS 513m

Temps superbe aujourd'hui en Provence, soleil légère brise douce et entre 18 et 20°C actu pour les stations du coin.



Photo prise depuis la garrigue de Mimet (500m) sur le Pilon du Roy (710m) dans la chaine de l'Etoile (13), on apercoit l'étang de Berre en arrière plan.