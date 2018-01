Douceur,quelques gouttes,fort nuageux

Beaucoup de nuages cette après-midi au passage d'une ligne d'averses,quelques gouttes pour l'instant.Il y a eu d'assez nombreuses éclaircies en fin de matinée et autour de la mi-journée.Temperature actuelle : 11 degrés en ce moment.Temperature minimale : 7,5 degrés ce matin.Pluie cette nuit,en fin de nuit.Hier (jeudi) : De l'humidité,de la flotte et du vent..Une perturbation pluvieuse nous a concernée pendant la majeur partie de la journée avec des pluies continues parfois assez soutenues notamment en première partie de matinée,puis en fin d'après-midi où une séquence fortement venteuse s'est invitée (rafales maximales >70 km/h),sinon pluies plus discrètes (plus faibles) le restant du temps (entre le matin et l'après-midi),fin des pluies en toute fin d'après-midi.Temperature maximale vraiment très douce (une nouvelle fois,encore!)avec un maximum de 14 degrés en debut d'après-midi,donnant plus une impression d'être sous une journée pluvieuse et maussade d'un mois d'octobre alors que nous sommes belle et bien au mois de janvier,en hiver!Température en baisse très très lente au fil de l'après-midi,ensuite. L'hiver au sens météorologique (neige et froid) est t'il déjà terminé,car quand on regarde les prévisions et les tendances à long terme,il n'y a absolument rien de vraiment hivernal en vue!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)