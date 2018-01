Le Rhône en crue à Lyon

Dim. originale 5312*2988px

Appareil samsung

SM-G920F

Exposition 1/594 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.3 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G920FXXU5EQK4

Après les fortes pluies et la fonte dans le Jura et les Alpes, les rivières ont fortement réagi et se retrouvent mêlées dans un Rhône bien terne mais aussi bien haut. Pas exceptionnel à Lyon mais suffisamment rare pour être remarqué et photographié par de nombreux passants.



Ici les quais du Rhône commencent à être inondés, limitant voire empêchant l'accès aux nombreuses péniches.