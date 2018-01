Après Eleanor, les inondations !

Appareil Canon

La tempête Eleanor avait déja fait pas mal de dégâts en Lorraine avec des rafales en plaine jusqu'a 130 km/h, c'est maintenant de nombreux cours d'eau qui sont en crues, quasiment toutes celles en Meuse, Meurthe Et Moselle et Vosges enfaite.



Vue ici sur le Madon qui coupe plusieurs route, ici entre Ceintrey et Pulligny.