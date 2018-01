Crue (modérée) de l'Helpe (Majeure)

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/5.6

Focale 16 mm

ISO 1250

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.17°N, 4.09°E

Altitude GPS 150m

Environ 1.75 m au-dessus de son niveau (habituel).

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=D015656001&CdEntVigiCru=1&GrdSerie=H&ZoomInitial=3&CdStationsSecondaires=

C'est tout à fait respectable mais pas franchement extraordinaire en cette saison. Il est néanmoins surprenant que la rivière soit demeurée en vert chez Vigicrues (contrairement à sa s½ur quasi-jumelle, l'Helpe Mineure) car les débordements, pour limités qu'ils furent étaient tout à fait patents et ont bien dû s'avérer gênants par endroits....

Les prairies du fond de vallée sont parsemées d'immenses flaques/mares, comme c'est partiellement visible ci-dessus.



Morning Glory (J inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne et joyeuse année à toutes et à tous !