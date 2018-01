Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Le vent n'aura manifestement pas fait semblant ici, au c½ur de l'Avesnois ! Cet arbre qui, comme tousses confrères qui l'environnent, devait atteindre une bonne vingtaine de mètres de hauteur, n'y aura pas résisté. Néanmoins le fait qu'il soit le seul à être tombé sur cette place, où se trouvent environ une cinquantaine de ses comparses, laisse à penser qu'il devait être malade ou au minimum fragilisé par de précédent(e)s coups de vent/tempêtes.

La Voix du Nord s'en est fait l'écho via un reportage vidéo qui n'apporte malheureusement guère plus d'informations (si ce n'est le bruit du vent et le fait que les branches supérieures n'avaient pas encore été tronçonnées).

Rappelons tout de même que le vent a soufflé à près de 150 km/h à Cambray-Epinoy (147 pour être précis) qui n'est guère éloignée d'ici. Je n'ai pas réussi à accéder aux données de SHSH (qui avait enregistré plus de 150 km/h le 14/07/2010), mais les dégâts sont un léger cran en retrait par rapport aux événements du 14/07/10 et de la nuit du 25 au 26/05/2009 dans le centre d'Avesnes.

Bref, l'information reste encore à recueillir et cela promet d'être intéressant. En attendant, je me garderai de spéculer quant aux valeurs atteintes (même s'il semble raisonnable d'estimer que les 120 km/h auront été atteints, au minimum, ce qui nous placerait dès lors au moins au niveau de ce que Xynthia avait affiché par ici).



Bonne et joyeuse année à toutes et à tous !