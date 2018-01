Des coteaux aux Pyrénées

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 76.94 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Balade dans les coteaux de Lasseube pour découvrir cette belle vue sur le massif pyrénéen recouvert de neige fraîche et abondante et cette écharpe de stratus qui peu à peu finira par se dissiper.

De gauche à droite : le pic du Montagnon, le Mail Massibé,, rocher d'Aran, Ourlènote, Ourlène et Escurets.