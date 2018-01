Dégradation

Appareil NIKON CORPORATION

Un imposant retour d'est se met en place sur les massifs de l'est des Alpes et sur les Ecrins. Il devrait encore tomber de 1m de neige fraîche sur les Ecrins à... 3m du côté du Queyras, plutôt sur le versant italien (350mm eq.pluie sur les derniers modèles). La couche faisant déjà entre 1m50 et 3m selon les massifs, ces chutes risquent de devenir problématiques... Certaines stations sont envahies par les congères et je n'ai jamais vu autant de coulées d'avalanches que cette année. Le manteau est rendu très instable par son épaisseur et la relative douceur de ces derniers jours jusqu'à plus de 2000m.