Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après l'arrêt des chutes de neige, le plafond nuageux remonte et laisse apercevoir les montagnes de l'autre coté de la vallée d'Aure.

De gauche à droite, le Pic de Lustou, le Batoua, le Pic d'Aret, le Pic de Garlitz et la Munia.



Un beau coucher de soleil m'accompagnera sur la route entre Saint Lary et Lannemezan.