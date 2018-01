Après la tornade de Maureillas/St Jean dans le Roussillon

Dim. originale 3968*2976px

Difficile de choisir laquelle des photos envoyer tant elles sont toutes impressionnantes..

La tornade qui a toucher Maureillas et Saint Jean dans les P.O. A été assez puissante pour déraciner et décapiter les arbres.



Les toitures, antennes, cheminées, ont toutes pris un coup sur son passage au niveau de Maureillas, tandis qu'à Saint Jean, c'est sur l'étang que les dommages sont les plus visibles (et accessibles) avec sa base de loisir en partie détruite.



J'ai opté pour cette photo qui montre la ripisylve du Tech juste à côté, et on voit parfaitement où la tornade est passée.... Impressionnant !!



Heureusement pas de victimes. ouf..



Bonne soirée.



Eric