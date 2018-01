Système orageux hivernal très actif !

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 30 sec

Ouverture f/8

Focale 31 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Michael QUILLE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Activité électrique remarquable pour un orage hivernal, quelque bonnes salves pluvieuses se succèdent (cumul à 7h : 31mm, 169mm/h max -> plus gros cumul et plus forte intensité depuis l'orage de fin juin!), bien entendu c'est à ce moment là que tu te te lèves et que tu te dis que tu vas te poster rapido sur le balcon pour bénéficier de la vue maison pour shooter les éclairs idéalement placés dans l'axe derrière les étangs... et que t'as plus de batterie. Je ne pourrai rien faire de plus que ce "spider" aujourd'hui, autant vous dire que j'en rate de magnifiques :(