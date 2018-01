Orage d'été en hiver

Une semaine que 2018 a commencé et déjà plusieurs phénomènes météorologiques exceptionnels se sont produits dans l'Hérault !

La tempête Eléanor a offert une ambiance pré-esivale en début de semaine avec un thermomètre grimpant à 21 °C sur les plages - titillant les records mensuels ! Dans son sillage, nous avons relevés des rafales à 180 km/h sur les premiers contreforts des Cévennes.

En cette fin de week-end, c'est un épisode méditerranéen exceptionnel par sa date de survenue, sa longévité et sa qualité qui se met en place ! Depuis 20h, des lignes orageuses se succèdent sur le département - d'abord sur le secteur de Béziers/Agde (photographie) puis sur le montpelliérain à partir du milieu de nuit où une ligne d'orages interminable transite (à 11h le lendemain, la ligne est toujours au même endroit). Malgré que l'on soit en plein hiver et que l'instabilité soit très faible, c'est un spectacle kéraunique de très bonne facture qui nous est proposé. De la foudre en quantité, puissante et tombant dans un environnement peu crasseux, quel pied !

Sur l'épisode, on attend plus de 100 mm sur le secteur, salvateur pour cette région durement touchée par la sécheresse !