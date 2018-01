Sur les chapeaux de roues!

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 30 sec

Ouverture f/10

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

La saison 2018 est lancée... un 8 janvier! Et pas avec un impact lointain perdu dans la pluie mais un peu plus de 2h30 d'orage non stop avec foudre, internuageux, spiders, grêle et inondations! Contrairement aux orages de l'an passé... très peu d'intras! Espérons que cela continue dans ce sens.



Impéria, Riviera du Ponant.