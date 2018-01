Orages maritimes

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 30 sec

Ouverture f/9

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Remontée d'une perturbation instable active depuis la Méditerranée, la journée a vu des températures encore une fois très douces (comme tous ces derniers jours, jusqu'à plus de +23°C dans le secteur de Nice en fin de semaine dernière).



Après la remontée de pluies de sable apportées du Sahara, l'atmosphère devient plus sensiblement instable et de nombreux orages se déclenchent à la nuit tombée à l'approche des côtes.



Beaucoup de foudre et la plupart du temps en air sec!