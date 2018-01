Un des lieux de passage de la tornade de Maureillas/St Jean

Dim. originale 3968*2976px

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

STYLUS1,1s

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/3.5

Focale 6 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

Entre Maureillas et St Jean, le passage de la tornade du 7 janvier rendu visible avec la destruction de ces deux haies de cyprès successives.



Après avoir enquêté sur le terrain, il semble que la tornade avait une base approximative d'une cinquantaine de mètres, (avec des dommages étendus sur 200m ponctuellement). Elle a parcouru près de 4.5km entre Maureillas Las Illas et St Jean Pla de Corts, sans aucune trace sur les massif su Vallespir au sud immédiat de Maureillas et des Aspres au nord de St Jean. (Le relief aurait donc empêché la constitution de la tornade au profit de la zone plane).



Il semble qu'une résurgence très ponctuelle ait eu lieu au nord du massif des Aspres sur le village de Fourques, mais les dommages constatés, ne permettent pas de matérialiser une reprise durable et une nouvelle trajectoire du phénomène au delà.



Les dégâts font penser à une tornade F1... Antennes, cheminées, toitures (partiellement), portails / Arbres cassés nets et déracinés massivement / panneaux et toitures en bois, poteaux électriques en bois et en béton.



La ripisylve du fleuve "le Tech" est encore plus parlante avec une destruction quasi totale des arbres sur le passage de la tornade (Voir photo hier).