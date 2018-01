Les nuages ne lâchent pas!

Comme ces derniers jours,la couverture nuageuse ne lâche pas l'affaire,ne laissant le passage qu'a de très rares rayons de soleil.Front pluvieux mais très peu actif (malgré une pression atmosphérique pas bien élevée et non anticyclonique) entre la fin de nuit et le debut de la matinée.Relative douceur avec une temperature actuelle de 8 degrés en ce moment et une temperature minimale de 6 degrés ce matin.Mardi,hier : première moitié de la journée (jusqu'en debut d'après-midi) sous la grisaille brumeuse puis grisaille "toute seule" jusqu'au soir.Temperature minimale : 1 degrés dans la nuit de lundi à Mardi (quelques éclaircies nocturnes?);temperature maximale : 8 degrés hier soir.Lundi : temperature minimale de 2,5 degrés et temperature maximale de 7 degrés.

