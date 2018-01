Le massif du Pic du Midi de Bigorre (2877 m)

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/4.0

Focale 135.82 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Toujours depuis Pau et son Boulevard des Pyrénées, une vue cette fois-ci sur la Bigorre voisine (60 km) et l'extraordinaire vigie du pic du Midi dont on devine le site astronomique sous le nuage. Juste en-dessous, on reconnaît aisément la dangereuse arête du Montaigu (2339 m) dont les neiges conséquentes recouvrent les pentes et brillent au soleil de janvier.

Au centre droit de l'image, le pic Merlheu plusieurs fois escaladé avec son point de vue fantastique:

