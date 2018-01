Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.5 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

pas beaucoup de soleil là haut au pied de la Grande Moucherolle...tout est givré et glacé...je n'ai rencontré personne pour descendre ensuite la piste bleue "Bouquetin" on est seul au monde...c'est à la fois sympa et flippant...