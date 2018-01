Agréable journée dans les Calanques

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 8/39801 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.22°N, 5.44°E

Altitude GPS 265m

Un vent de SE modéré se met en place le long des côtes provençales, et draine quelques nuages maritimes au large du Parc National des Calanques.

L'alternance entre soleil et nuages agrémente le panorama maritime, comme ici au débouché de la calanque de Morgiou.

La température, fraîche au lever du jour, est déjà radoucie par le vent marin, et les conditions sont donc idéales pour une journée randonnée dans cet espace naturel d'exception.



Photo prise depuis les hauteurs des monts de Luminy en direction du Sud.