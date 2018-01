Belle bordée!

Appareil Panasonic

Aéroport de Québec, 11h00: neige modérée, -11C, vent NNO 11 km/h, vis. 0,8 km.



Tout un contraste avec la pluie abondante et le max de 9C d’hier après-midi! Environ 20 cm tombés depuis hier soir au moment de la photo, peut-être jusqu’à 25 en fin de journée, mais plus près de 40 dans la région de Montréal. Une chute de neige engendrée par une série de dépressions formées le long du front froid et remontant les Appalaches.