Petit épisode pluvieux

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/7

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Michael QUILLE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Ciel instable sur la Camargue... Des averses parfois soutenues se produisent depuis ce matin, mêlées de petits grêlons en milieu de journée. Cet épisode porte le cumul mensuel à 147 mm (provisoire car d'autres averses circulent en mer et pourraient aborder le littoral), ce qui fait d'ores et déjà de janvier 2018 le 5ème mois de janvier le plus arrosé sur la période 1951-2018 !