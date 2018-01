Soleil,le retour,enfin!Petite gelée

Après tant de jours d'absence,le soleil,le vrai fait enfin sont retour,plutôt en fanfare cette fois-ci avec un ciel peu nuageux ce matin car seulement encombrées de quelques rares bancs de nuages élevées et de moyenne altitude.Il a gelée cette nuit et il gele encore avec une temperature actuelle de -0,5 degrés en ce moment après une temperature minimale de -1 degrés un peu plus tôt,et on pourrait affirmer que le fait qu'il est gelée,même faiblement,soit un exploit car c'est tout simplement la première temperature minimale négative constatée depuis le début de ce mois de janvier et par conséquent depuis le passage à l'année 2018,et on est tout de même a la mi-janvier déjà!Hier (samedi) : temperature minimale de 0,5 degrés au cours de la nuit de vendredi à hier,donc pas gelée au sens propre du terme (gelée : temperature =/<0 degrés) mais seulement une gelée blanche.Temperature maximale : 6 degrés.Cote couleur du ciel,grisaille du matin au soir,apres des (probables) trouées nocturnes au vue de la temperature minimale relevée.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)