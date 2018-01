Premier gel de 2018

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

... tardif, au 14 janvier, comme en 2016 après un début de mois doux et humide. Les éclaircies de hier soir se sont élargies avec une nuit étoilée qui a permis par rayonnement une baisse significative du thermomètre jusque vers -4°C au levant. A l'heure qu'il est la gelée blanche fond au soleil, mais reste présente à l'ombre.

Mini proche -4°C, maxi voisin de +5°C, un froid sec et ensoleillé sans excès, de saison.

La parenthèse sèche et ensoleillée, appréciée, ne devrait pas durer : il est prévu dès mardi une semaine encore sans gel mais fraîche et agitée, ventée et un peu moins douce que le début du mois.

Photo : Strasbourg Neuhof village.