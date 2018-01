Belle fin de journée sur le Jura

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/9.1

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Une journée bien agréable, ponctuée de quelques nuages surtout ce soir, en attendant la neige en milieu et fin de semaine ?

Température de 3°C au moment de la photo, prise en direction du S/O, 5 en journée et -3°C ce matin vers 6h.

Ici vers un peu plus de 800m il reste un peu de neige à l'orée des bois, dans les coins les moins ensoleillés (neige de Noël)

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)