de Syam à Champagnole par la voie antique

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/4

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-270mm

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Belle journée pour aller vers Champagnole par cette ancienne voie (sans doute Romaine voire Celtique, la route actuelle qui passe le long de l'Ain est relativement récente - 19ème ?) Cette ancienne voie n'est plus qu'une voie forestière, calme au milieu de la forêt. Phot prise en direction du N/E, pas de vent et 5 à 6 degrés à l'ombre. Au soleil par contre on doit atteindre les 8°C

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)