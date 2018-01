Après plusieurs journées d'inactivitées (et de grisaille sans intérêts,insipide),le temps se remet en mouvement avec le retour du courant d'ouest aujourd'hui où une perturbation pluvieuse et venteuse bien active se produit en ce début d'après-midi : pluies soutenues,vents forts en rafales et temperature actuelle de 6,5 degrés en ce moment.Matinee grise avec parfois quelques gouttes,et un vent de renforçant a partir de la deuxième moitié de la matinée.Temperature minimale de ce lundi : 1,5 degrés en milieu de nuit (mais la temperature s'est abaissé à un minimum de 0,5 degrés hier soir,en toute fin de soirée sous un ciel encore presque entièrement limpide et étoilée.

