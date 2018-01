La Seine déborde quai de la Tournelle

Appareil LG Electronics

Photo prise du pont de Sully vers le port et le quai de la Tournelle.

La Seine a monté. Pour regagner la terre ferme, des passerelles ont été jetées depuis les péniches amarrées loin de la berge qui disparaît parfois sous les eaux.

La berge du quai des Célestins commence à être envahie.

Durant ma balade, le ciel bleu et ensoleillé s'est très rapidement ennuagé. Au retour, bourrasques et averse glacée cinglante étaient déjà au rendez-vous au milieu du pont.