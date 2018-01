Giboulées,soleil,vent!

Une journée typique de mars avec des périodes de beau temps apparentes brèves et trompeuses relayées par de courtes giboulées (souvent peu ou pas marquées cette après-midi) avec parfois du grésil,voire un petit peu de neige en grains ou fondue alternant avec de la pluie,le tout accompagnée de vent.Embellie temporaire,pause ensoleillée et globalement peu nuageuse de quelques heures pendant la matinée avant la reprise de ce ciel de traîne.En fin de nuit,par-contre,ces giboulées furent plus marquées et majoritairement solides avec des chutes de grésils peu durables mais ponctuellement assez intenses où même la neige roulées s'y est mêlées mais sans aucunes tenues,évidemment (en raison des temperatures positives).Temperature actuelle de 6,5 degrés au moment de la photographie,temperature maximale d'environ 8 degrés en debut d'après-midi et temperature minimale de 2,5 en debut de matinée;cela démontre clairement que malgré la masse d'air froide en altitude advecter dans cette situation de ciel de traîne en flux de nord-ouest,les valeurs thermiques parviennent quand-même a restée quelques degrés au dessus des moyennes de saison pour un mois de janvier,le caractère parfois solide des averses tient donc uniquement du fait de l'air froid en altitude.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)