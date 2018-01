En pleine tourmente

Dim. originale 4751*2842px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/6.3

Focale 350 mm

ISO 100

Objectif EF70-200mm f/2.8L IS II USM +2x III

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Gros temps sur le phare du Four sur lequel vient taper une houle énorme.

Du haut de ses 28 mètres, le phare disparait parfois sous l'écume.

Le vent souffle en tempête sous les grains qui se succèdent et de plus en plus intenses.