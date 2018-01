On ne passe toujours pas !

Appareil FUJIFILM

L'Helpe Majeure est environ 1.25 m au-dessus de son niveau "normal", comme il y a 13 jours. Mêmes causes (30 mm tombés depuis le début de la semaine, environ), mêmes effets !

Cela risque fort de ne pas s'améliorer avec ce qui est prévu d'ici à lundi...

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=D015656001&CdEntVigiCru=1&GrdSerie=H&ZoomInitial=3&CdStationsSecondaires=

Il est en revanche surprenant de voir invariablement les Helpes (Majeure et Mineure, donc) être placées en vert ces derniers temps. Elles débordent tout de même un peu par endroits ! :)



Appréciable triomphe du soleil, qui resterait d'ailleurs en place durant l'essentiel de la journée en dépit de la présence de nombreux nuages. C'est incontestablement la semaine la plus ensoleillée depuis la fin novembre que nous venons de vivre. Incroyable !



Bonne journée à toutes et à tous !