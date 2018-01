le vent a chassé les nuages de ce matin .vue vers le Vieux Chaillol 3163m et à droite les sommets d'Orcières Merlette depuis le Puy de Manse (1637m). ce petit sommet débonnaire situé en bordure de cette vallée est un bon spot pour prendre l'air et le vent. les conditions du jour : 157 km/h maxi, heureusement il ne faisait pas trop froid : -3° mais un refroidissement éolien à ~ -17° quand même ! (le surpantalon et la capuche ont bien fasséyé!)