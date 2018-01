La neige commence à tenir sur la route

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.7

Focale 18 mm

ISO 640

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Dans la combe de Morbier et en direction de Chapelle-des-Bois, la neige est bien présente au sol, presque plus que du coté des Rousses / Bois d'Amont. De plus cette fois la neige tombe drue ... Elle commence sur la voie, mais ça roule (avec des pneus neige)

température toujours de 1°C, photo prise en direction du N/E

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)