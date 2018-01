Soleil matinal

Dim. originale 3968*2976px

La journée débute sous un ciel clair sur le littoral provençal, et un Mistral faible. Alors que la totalité des départements bordant la Méditerranée est en vigilance orange pour vents forts la nuit prochaine, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, habituellement royaumes du Mistral, restent en vigilance verte, comme lors du passage des tempêtes Carmen et Eleanor.



Photo prise en direction du SE, d'où le soleil émerge par dessus les crêtes du massif des Calanques.