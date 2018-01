Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 146 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

La nouvelle offensive pluvieuse s'annonce avec un ciel de plus en plus menaçant. D'ici peu, il pleuvra en plaine et neigera sur les hauteurs pyrénéennes.