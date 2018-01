Timides couleurs

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/8

Focale 18.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 170m

Hélios semble mal embarqué pour s'extirper victorieusement des brumes et nuages locaux. Mais ne boudons pas notre plaisir, les modèles avaient évolué défavorablement et ce n'était plus vraiment à l'ordre du jour...

Environ 1° et dépôt de givre léger sur certains toits, certaines voitures.



Bonne journée à toutes et à tous !