Appareil SAMSUNG

ST72/ST73

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/2.7

Focale 5.5 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Mais où est passé le soleil? L'orge est sorti de son lit depuis Jeudi soir et inonde les prairies sur les commune de Longpont sur Orge et Ste Geneviève des Bois sans incident. Vu sur le basilique de Longpont 8° et pluie continue lors de la photo.