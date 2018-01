Nuages cirriformes au ponant

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 10/4717 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.25°N, 5.37°E

Altitude GPS 53m

Le Mistral ayant protégé du matin au soir, et avec une redoutable efficacité la Provence de toute incursion nuageuse, il faut attendre le coucher du soleil pour distinguer aisément vers l'ouest les nuages élevés débordant des Cévennes sur le littoral Languedocien et l'ouest du Golfe du Lion.

Ces nuages cirriformes sont le résultat d'un important apport d'humidité depuis l'ensemble des régions septentrionales, et par le vigoureux flux de NO en altitude. Les 182 km/h mesurés par notre station au sommet du mont Ventoux au moment du cliché sont là pour en témoigner.



Le Mistral devient modéré en cette fin d'après-midi, après son accélération de la mi-journée.



Photo prise depuis la plage de Bonneveine en direction de l'OSO.