La Dordogne en crue

Logiciel darktable 2.2.5

Bonsoir,



Depuis le début de l'année, notre fleuve si paisible est bien remonté. Contre quoi, nous n'en savons rien (réchauffement*touss*climatique*touss). Les causes par contre, son bien connues : un flux océanique franchement pluvieux et des dépressions qui se succèdent, apportant beaucoup d'eau sur le bassin versant. Pas loin de 90mm pour ce mois de Janvier, et ça continue.



Ici d'ordinaire on trouve un chemin, mais celui-ci est sous un mètre d'eau. Seuls les arbres qui le longent font office de ligne de démarcation.