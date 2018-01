Appareil Canon

Canon PowerShot G9

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/2.8

Focale 7.4 mm

ISO 200

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

La pluie a commencé doucement vers 13h30 et sans discontinuer jusqu'à cette fin d'après midi.

La vallée de la Marne, large de 500 à 700 m, continue de se remplir près de Châlons. La crue est bien contenue en amont avec le lac du Der qui joue pleinement son rôle. Mais en amont, en Haute Marne, le niveau est bien plus haut!

Le cliché a été légèrement éclaircie par Picasa pour paraitre un peu mois sinistre et tenter de faire apparaitre un peu de volume au plafond nuageux.

(MdF 0.75)

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)